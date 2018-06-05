واسط تقرر تعطيل الدوام الاربعاء المقبل

2018/06/05 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة الاربعاء المقبل بمناسبة ذكرى شهادة الامام علي (ع).

وقال المجلس في بيان مقتضب تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن المجلس "قرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة الاربعاء المقبل لمناسبة ذكرى شهادة امير المؤمنين عليه السلام، باستثناء طلبة المدارس الذين يؤدون امتحانات نهاية السنة الدراسية من قرار العطلة".

يذكر أن استشهاد الإمام علي بن ابي طالب (ع)، وهو أول الأئمة المعصومين (ع) لدى الشيعة الاثني عشرية، والذي يصادف في الحادي والعشرين من شهر رمضان من كل عام، لكن المسلمين يبدأون مراسم العزاء ليلة التاسع عشر من رمضان، وهي الليلة التي تعرض فيها الإمام (ع) لضربة من قبل ابن ملجم المرادي، أثناء أدائه صلاة الفجر في محراب مسجد الكوفة.

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