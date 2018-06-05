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سوريا : اذا اراد كريستيانو الرحيل فدعوه يتكلم
2018/06/05 | 03:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – علق كريستوبال سوريا على وضعية البرتغالي كريستيانو رونالدو في مدريد بعد تصريحاته الاخيرة وامكانية رحيله عن الفريق الابيض وقال ” اذا اراد كريستيانو الرحيل فدعوه يتكلم ويقول شيئا “.

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