سوريا : اذا اراد كريستيانو الرحيل فدعوه يتكلم

2018/06/05 | 03:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – علق كريستوبال سوريا على وضعية البرتغالي كريستيانو رونالدو في مدريد بعد تصريحاته الاخيرة وامكانية رحيله عن الفريق الابيض وقال ” اذا اراد كريستيانو الرحيل فدعوه يتكلم ويقول شيئا “.

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