مواهب لا تفوتوا مشاهدتها في كأس العالم (1 من 2)

2018/06/05 | 03:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مازن الريس

غالباً ما كشفت بطولات كأس العالم عن مواهب جديدة لم تكن ضمن حسابات الجماهير أو حتى المدراء الفنيين المشاركين في المسابقة، ومع أنّ العديد من اللاعبين قد بزغ نجمهم حتى قبل انطلاق كأس العالم روسيا 2018، لكن الرهان الأكبر لإثبات جدارتهم سيكون خلال المونديال القادم.ولعبت تغيرات كرة القدم الكثيرة التي حدثت في السنوات الأخيرة دوراً بارزاً في الاهتمام بمواهب كأس العالم روسيا 2018، مثل دخول المستثمرين وعودة أندية عملاقة إلى الواجهة وعلى رأسها ليفربول وإنتر وفالنسيا.

ونظراً لوفرة هؤلاء الشبان فقد قمنا بتقسيمهم إلى قسمين على أن يشمل المقال الأول المجموعات الأربع الأولى والثاني بقية المجموعات من الخامسة وحتى الثامنة.

رمضان صبحي ومحمود حسن أمل مصر

صبحي الذي لم يحصل على فرصة كافية في الدوري الإنكليزي مع ستوك سيتي ينبغي أن يكون ورقة كوبر "الخفية" لإحداث الفارق في مباريات مصر ضمن المجموعة الأولى.

صاحب الـ21 عاماً يفترض أن يستفيد من الرقابة اللصيقة التي ستفرض على محمد صلاح، خاصة وأنّ إمكانياته الفردية التي سبق وظهرت مع الأهلي تؤهله ليكون مؤثراً مع الفراعنة.

محمود حسن تريزيغيه (23 عاماً) يملك الحافز الذي يرفع أسهمه مقارنة بغيره من مواهب مصر، في ظل نجاحه مع قاسم باشا وتسجيله 13 هدفاً في 31 مباراة بالدوري التركي.

تفجر مواهب مصر متوقف على أسلوب لعب كوبر

بينتانكور أو توريرايتناوب لاعب يوفنتوس رودريغو بينتانكور (20 عاماً) وركيزة سمبدوريا لوكاس توريرا (22 عاماً) على شغل مركز الوسط الدفاعي في منتخب أوروغواي.

مهارة بينتانكور وسرعته وصقل موهبته في يوفنتوس تتساوى مع تسديدات توريرا القوية وخبرته الكبيرة عقب حصوله على فرصة اللعب في 36 مباراة أساسياً مع سمبدوريا الموسم الفائت.

حظوظ ميسي إيران ضعيفةساردار أزمون الملقب بليونيل ميسي الإيراني وقف الحظ العاثر في وجهه عقب وقوع منتخب بلاده بمجموعة حديدية ضمت المغرب وإسبانيا والبرتغال.

في إيران ينظرون إلى كأس العالم في روسيا كفرصة مناسبة لصاحب الـ23 عاماً كي يلعب في فريق أكبر من روبين كازان الروسي.

أمين حارث وحكيميحارث (20 عاماً) الحاصل على جائزة أفضل لاعب واعد في الدوري الألماني يعدّ عنصراً مؤثراً في تشكيلة رينار وقد يكون كأس العالم فرصته الأهم لإقناع أندية أكثر طموحاً من شالكه في ضمه.

من جهة أخرى فإن تأثر موهبة أشرف حكيمي بوجوده بديلاً لكارفاخال في ريال مدريد تغيّر مع مرور الوقت حين أصبح بطل المغرب الجديد (19 عاماً) قادراً على تغطية احتمالات غياب أحد أفضل الأظهرة في العالم في الميرينغي.

غونزالو غويديس وإثبات جدارته

إصرار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي على إثبات ظلم موهبته من قبل إيمري أتى بالنفع على فالنسيا الإسباني الذي أعير إليه، ومن المتوقع أن يؤكد الواعد البرتغالي (21 عاماً) أحقيته في اللعب أساسياً مع مدرب باريس الجديد توخيل عقب كأس العالم.

أودريوزولا قدم اوراق اعتماده

سلّط هدف نجم ريال سوسييداد (22 عاماً) الأول في مباراة إسبانيا وسويسرا الأحد الضوء على موهبة ألفارو أودريوزولا، الأندية الكبرى تترقب نضجه في مونديال روسيا.

مواهب الدفاع موجودة في فرنسابينيامين بافار ذلك المغمور (22 عاماً) قدّم مباريات ودية جيدة أثبتت حتى الآن صحة خيار ديشان في الاعتماد عليه كظهير أيمن، ومن المؤكد أنّ مسيرته مع شتوتغارت الألماني لن تدوم كثيراً.

لوكاس هيرنانديز مدافع أتلتيكو مدريد (22 عاماً) وكيمبيمبي (22 عاماً) قلب دفاع باريس سان جيرمان لا يقلان أهمية عن سابقهما.

جيوفاني لو سيلسو وثقة سامباوليينظر عشاق منتخب التانغو بقلق شديد استفادة خورخي سامباولي من موهبة جيوفاني لو سيلسو (22 عاماً).

لاعب باريس سان جيرمان الذي أخذ أدواراً أكبر في تشكيلة بطل فرنسا أواخر الموسم الفائت، وأتى الدور على سامباولي لاستثمار مهاراته بطريقة تعود بالنفع على الاثنين.

ويلفريد نديدي والبحث عن كانتي

ارتباط اسم النجم النيجيري بأحد أفضل لاعبي الوسط الدفاعي في العالم كانتي عندما خلفه في ليستر سيتي زاد من الضغوط النفسية على صاحب الـ21 عاماً، لكن الآمال النيجيرية لا تزال معقودة على السريع نديدي وقراراته الصائبة في استخلاص الكرة.

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