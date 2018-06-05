خاص جول - بعد الإصابة.. تعرف على موقف عبد الله السعيد من ودية بلجيكا

2018/06/05 | 03:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت تدريبات المنتخب المصري عدم مشاركة صانع الألعاب عبد الله السعيد إلا في جزء بسيط منها، الأمر الذي أثار الشكوك حول إصابة اللاعب، وعدم لحاقه بودية الفراعنة أمام بلجيكا.

ويواجه المنتخب المصري نظيره البلجيكي مساء يوم الأربعاء المقبل، في مباراة ودية ستجمع بينهما بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، في آخر الاستعدادت للمشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا.

وأشار مصدر داخل المنتخب لـ"جول" أن عبد الله السعيد يعاني من شد خفيف بالعضلة الخلفية، الأمر الذي استدعى لعدم استكماله للتدريبات.



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ومن المقرر أن يجري عبد الله السعيد الثلاثاء اختبارًا طبيًا، سيحسم موقفه من المشاركة في ودية بلجيكا، استعدادًا للمونديال.

ويفكر الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، في عدم إشراك عبد الله السعيد خلال مباراة بلجيكا، لعدم تفاقم الإصابة، أو مشاركته في جزء بسيط من اللقاء.

ويعد عبد الله السعيد واحدًا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفراعنة، حيث ساهم بشكل كبير في تأهل المنتخب المصري للمونديال، بعد غياب 28 عامًا.





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