2018/06/05 | 03:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالجواد_سيد سبينوزا - ضمير العصر الحديث ولد باروخ سبينوزا عام 1632 ومات عام 1677 ، خمس وأربعين عاما فقط قضاها فى فقر وضيق ، عاش خلالها على إحسان بعض الأصدقاء الأغنياء، وعلى مهنة صقل الساعات التى أصابته بإلتهاب رئوى أودى بحياته مبكراً ، وذلك بعد أن تبرأت منه جماعته اليهودية ، لكنه وفى خضم تلك الحياة المأساوية حصل تحصيلا علميا موسوعياً ، فقد درس التراث اليهودى المسيحيى در......

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