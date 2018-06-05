في مشهد نادر... قاذفة أمريكية بدون أجنحة (صور)

2018/06/05 | 03:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت القاذفة الاستراتيجية الأمريكية "بي - 52"، التي تعد من أقدم القاذفات الاستراتيجية في الجيش الأمريكي، في مشهد نادر يظهر الطائرة بدون أجنحة، وهي عاجزة عن الطيران.

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