أصحاب هواتف آيفون القديمة... أبل أخيرا قدمت الحل

2018/06/05 | 03:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أبل، عن تحديث جديد لأنظمة تشغيلها هو (آي.أو.إس 12) قالت إنه سيساعد الأجهزة القديمة مثل (آي.فون 6) على العمل بصورة أفضل.

وأشارت أبل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين في مدينة سان هوزيه، إن تحديث (آي.أو.إس 12) بإمكانه تنفيذ مهام بسيطة، مثل فتح التطبيقات، بسرعة تصل إلى ضعف السرعة التي يتيحها برنامج (آي.أو.إس 11) الحالي الذي تعمل به مجموعة من منتجات الشركة منذ عام 2013، بحسب "رويترز".

كما أعلنت أبل عن خصائص جديدة تسمح للآباء بالتحكم في مدد استخدام أبنائهم للأجهزة بل والتطبيقات التي يمكن لهم استخدامها.

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