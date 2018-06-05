2018/06/05 | 03:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت محكمة بريطانية مراهقة من لندن، يوم الاثنين، بالتخطيط لهجمات إرهابية بعدما خططت لاستهداف المتحف البريطاني بقنابل يدوية وأسلحة ردا على قرار منعها من السفر إلى سوريا للزواج بأحد أعضاء تنظيم "داعش".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لندن... إدانة فتاة بالتخطيط لهجوم إرهابي على المتحف البريطاني) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لندن... إدانة فتاة بالتخطيط لهجوم إرهابي على المتحف البريطاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).