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لندن... إدانة فتاة بالتخطيط لهجوم إرهابي على المتحف البريطاني
2018/06/05 | 03:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أدانت محكمة بريطانية مراهقة من لندن، يوم الاثنين، بالتخطيط لهجمات إرهابية بعدما خططت لاستهداف المتحف البريطاني بقنابل يدوية وأسلحة ردا على قرار منعها من السفر إلى سوريا للزواج بأحد أعضاء تنظيم "داعش".

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