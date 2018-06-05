ماذا بعد حكيم زياش يا روما! الذئاب يريدون تكرار تجربة صلاح والعيون مفتوحة علي اللاعبين العرب.

2018/06/05 | 04:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة_واضح أن تجربة صلاح رفقة روما قد ألهمت المسؤلين هناك وتركت إنطباعاً ممتازاً بعد تألقة مع الفريق, بجانب العقد المميز الذي قدمه ليفربول من أجله والمبلغ المربح خلف اللاعب المصري.

فبعد إقتراب ذئاب العاصمة من غلق صفقة المغربي المميز حكيم زياش, اليوم يتفاوضون من أجل ياسين براهيمي من بورتو!.



وإقترب روما بالفعل من الظفر باللاعب حيث أن إدارة فريق بورتو قد طلب 10 ملايين وهوا رقم في المتناول بالنسبة لإدارة روما..



فهل سنري تحالفاً عربياً في إيطاليا الموسم القادم!.

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