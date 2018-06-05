تعرف على القائمة النهائية لمنتخب المغرب في كأس العالم 2018

2018/06/05 | 04:10

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أعلن المغرب القائمة النهائية لمنتخب كرة القدم الذي سيخوض نهائيات كأس العالم في روسيا الشهر الجاري، وتضم 21 لاعبا محترفا ولاعبين اثنين من الدوري المحلي.واختار الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب أسود الأطلسي، الاعتماد على المحترفين وخاصة المحترفين في الدوريات الكبرى الأسبانية والإنجليزية والإيطالية، بجانب دورريات أخرى عربية.وضمت التشكيلة المدافع رومان سايس، المحترف بالدوري الإنجليزي الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، بجانب مهدي بن عطية، مدافع يوفنتوس الإيطالي.وشهدت أيضا اختيار يوسف النصيري، مهاجم ملقة الأسباني، بدلا من المدافع بدر بانون، وكذلك أشرف حكيمي، لاعب ريال مدريد الأسباني .ويلعب المغرب في المجموعة الثانية بكأس العالم، التي تضم أيضا البرتغال وأسبانيا وإيران.محمد صلاح ضمن منتخب مصر في كأس العالمتصفيات كأس العالم: إيريك بيلي يغيب عن اللقاء الحاسم مع المغربأبرز الأرقام القياسية في تاريخ كأس العالموجاءت القائمة النهائية للمنتخب المغربي في كأس العالم كالتالي:حراسة المرمي: منير المحمدي (نومانسيا الإسباني) - ياسين وبونو (خيرونا الإسباني) - أحمد رضى التجناوتي (اتحاد طنجة).خط الدفاع: مهدي بن عطية (يوفنتوس الإيطالي) - نبيل درار (فنربختشه التركي) - مروان داكوستا (إسطنبول باشاكشيهير التركي) - رومان سايس (ولفرهامبتون الإنجليزي) - حمزة منديل (ليل الفرنسي) - أشرف حكيمي (ريال مدريد الإسباني).لاعبو الوسط: سفيان أمرابط وكريم الأحمدي (فيينورد روتردام الهولندي) - يوسف آين بناصر (كان الفرنسي) - مبارك بوصوفة (الجزيرة الإماراتي) - يونس بلهندة (غلطة سراي التركي) - فيصل فجر (خيتافي الإسباني) - أمين حارث (شالكه الألماني) - نور الدين أمرابط (ليغانيس الأسباني) - حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي) - مهدي كارسيلا (ستاندر دو لييج البلجيكي).الهجوم: خالد بوطيب (مالاتيا سبور التركي) - عزيز بوحدوز (سانت باولي الألماني) - يوسف النصيري (ملقا الأسباني) - أيوب الكعبي (نهضة بركان).--------------------------------------------------------يمكنكم استلام إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.

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