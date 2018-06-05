عموري يوافق على الانتقال للاتحاد السعودي

2018/06/05 | 04:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرص أعضاء شرف نادي الاتحاد السعودي، على استغلال زيارة نجم الكرة الإماراتية عمر عبد الرحمن "عموري"، المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية، من أجل أداء مناسك العمرة، للتحدث معه حول ارتداء قميص النمور بداية من الموسم المقبل.

وكانت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة نواف المقيرن، قد أبدت خلال الفترة الماضية، رغبتها في ضم عموري لصفوف النمور، استعدادًا للموسم المقبل.

وأشارت تقارير صحفية سعودية، إلى أن عموري أبدى خلال اجتماعه مع أعضاء شرف نادي الاتحاد، موافقته على الانتقال لصفوف نادي الاتحاد بداية من الموسم المقبل.



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وعبر عموري عن حبه لنادي الاتحاد وجماهيره، خاصة وأنهم يقفون خلف ناديهم بالرغم من الأزمات التي تعرض لها مؤخرًا.

وتسعى إدارة الهلال برئاسة المقيرن، لبناء فريق قوي استعدادًا للموسم المقبل، بعد التدعيمات التي يجريها، بالتعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز لقيادة الفريق.

وكان لعموري تجربة في السعودية، عندما كان ناشئ في صفوف الهلال في الفترة من 2000 وحتى 2005، حيث انتقل بعدها للعين الإماراتي الذي يلعب له حتى الآن.





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