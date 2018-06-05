2018/06/05 | 04:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 ألف وثيقة سرية جمعت من أكثر من 11 مدينة، تفضح صفقات سرية وعلاقات مريبة أبرمتها دول عربية، عادت بها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى الولايات المتحدة، لتفجر ثورة من الغضب العارمة تجاهها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة تدافع عن نفسها بعد هروبها بوثائق سرية تفضح علاقات مريبة وصفقات سرية أبرمتها دول عربية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة تدافع عن نفسها بعد هروبها بوثائق سرية تفضح علاقات مريبة وصفقات سرية أبرمتها دول عربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).