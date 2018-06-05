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صحيفة تدافع عن نفسها بعد هروبها بوثائق سرية تفضح علاقات مريبة وصفقات سرية أبرمتها دول عربية
2018/06/05 | 04:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 15 ألف وثيقة سرية جمعت من أكثر من 11 مدينة، تفضح صفقات سرية وعلاقات مريبة أبرمتها دول عربية، عادت بها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى الولايات المتحدة، لتفجر ثورة من الغضب العارمة تجاهها.

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