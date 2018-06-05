الامام الخميني جعل القضية الفلسطينية قضية العالم الاولي

2018/06/05 | 04:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وخلال مراسم اقيمت في السفارة الايرانية في الكويت لمناسبة الذكري الـ 29 لرحيل مؤسس الجمهورية الاسلامية الامام الخميني (رض)، قال عنايتي، ان قائد الثورة الاسلامية الكبير وفي ضوء المشاكل الداخلية للعالم الاسلامي ومنها ضعف وتقصير بعض الدول والمحافل الدولية، كان يؤكد علي التوعية والشعور العام للعالم الاسلامي المنبعث من مبادئ العقيدة والمشتركات الايمانية والثقافية، وابعد من ذلك كان يؤمن بان قضية القدس قضية انسانية.واشار السفير الايراني الي الابعاد السياسية لافكار مفجر الثورة الاسلامية وتطرق الي قضية القدس من منظار الامام قائلا، لقد كان (الامام الخميني) اول مرجع وقائد ديني كبير يجيز دعم المقاومين الفلسطينيين من اموال الوجوه الشرعية والزكاة.واضاف، ان الامام الراحل كان يري الحرب المفروضة (من قبل النظام العراقي السابق) وسيلة من قبل الاعداء لصرف الانظار عن العدو الاساس وهو الكيان الصهيوني واليوم ايضا يسعي اعداء ايران والاسلام لتنزيه هذا العدو عبر اثارة الخوف من ايران.انتهي ** 2342

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