الأردن.. تجدد الاحتجاجات في عمان والمحافظات رغم استقالة الحكومة

2018/06/05 | 04:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأردن..تجدد الاحتجاجات في عمان والمحافظات رغم استقالة الحكومةتواصلت الفعاليات الاحتجاجية في عمان وعدد من المناطق في المحافظات لليلة الخامسة على التوالي بالرغم من استقالة حكومة هاني الملقي على وقع الاحتجاجات صباح اليوم.في عمان، تجمع محتجون بمحيط الدوار الرابع لليلة الخامسة على التوالي، مطالبين بوقف النهج الاقتصادي الرسمي، الذي يقول المحتجون إنه يرتكز على "الجباية" من المواطنين.وتجمهر مواطنون عند دوار الشميساني وحاولوا الوصول إلى الدوار الرابع إلا أن الأجهزة الأمنية حالت دون وصولهم إلى المنطقة.كما تجمع مواطنون بمنطقة الدوار الثامن للمطالبة بإصلاحات اقتصادية.وفي الكرك، تجددت اﻻحتجاجات الشعبية في المحافظة على قانون ضريبة الدخل رغم استقالة حكومة الملقي، حيث نظمت فعاليات شعبية وحزبية ونقابية اعتصامين في مدينة الكرك ومدينة المزار الجنوبي احتجاجا على قانون الضريبة والمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية.وأكد المشاركون بالاحتجاجات على استمرارها لحين تحقيق كافة المطالب التي أطلقها الحراك الشعبي.كما شهدت مناطق في إربد والزرقاء الجديدة ولواء ذيبان والرمثا احتجاجات مماثلة.

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