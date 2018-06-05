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11 قتيلا وجريحا بهجوم وكمينين لـ
2018/06/05 | 04:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تجددت المواجهات بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (11 قتيلا وجريحا بهجوم وكمينين لـ "أنصار الله" في اليمن) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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