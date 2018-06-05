11 قتيلا وجريحا بهجوم وكمينين لـ

2018/06/05 | 04:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجددت المواجهات بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

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