الثلاثاء 5 حزيران 2018 م (21 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


ليونيل ميسي: لست اللاعب الأفضل فى العالم
2018/06/05 | 05:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – رفض ليونيل ميسي أيقونة نادى برشلونة الإسباني، وصفه باللاعب الأفضل فى العالم ، وذلك قبل أيام على انطلاق مونديال روسيا 2018 حيث قال : ” لا أرى نفسي اللاعب الأفضل فى العالم فأنا لاعب كرة قدم فقط ولا اهتم بالمسميات وعندما ندخل أرض الملعب وتبدأ المباراة يصبح جميع اللاعبين متساوون”.

sc4.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/06/hihi2-2018-06-05_01-57-10_784774-200x125

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليونيل ميسي: لست اللاعب الأفضل فى العالم) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليونيل ميسي: لست اللاعب الأفضل فى العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).


كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ #تيار الكفاح العمالى - مصر - تضامن أممى .مصر .بيان توقيعات تضامنى ل. 70 نقابة واتحاد عمالي ومنظمة علي مستوي العالم مع النقابات المستقلة لعمال مصر يطالبون الحكومة بوقف س
⋙ أخبار الانتقالات – تشان يتعلم الإيطالية تمهيدًا للانضمامه إلى يوفنتوس
⋙ 11 قتيلا وجريحا بهجوم وكمينين لـ "أنصار الله" في اليمن
⋙ الأردن.. تجدد الاحتجاجات في عمان والمحافظات رغم استقالة الحكومة
⋙ الامام الخميني جعل القضية الفلسطينية قضية العالم الاولي
بالفيديو والصور
⋙ فيديو مروع لطيار سقط في غابة
⋙ فيديو: ريكارد أخبر لابورتا بأن برشلونة ليس كبيراً
⋙ بالصور .. قاسم الأعرجي " يفطر " مع الأيتام، ويشرب الشاي مع المسنين
الأكثر شيوعا