ليونيل ميسي: لست اللاعب الأفضل فى العالم

2018/06/05 | 05:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاى كورة – رفض ليونيل ميسي أيقونة نادى برشلونة الإسباني، وصفه باللاعب الأفضل فى العالم ، وذلك قبل أيام على انطلاق مونديال روسيا 2018 حيث قال : ” لا أرى نفسي اللاعب الأفضل فى العالم فأنا لاعب كرة قدم فقط ولا اهتم بالمسميات وعندما ندخل أرض الملعب وتبدأ المباراة يصبح جميع اللاعبين متساوون”.

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