2018/06/05 | 05:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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هاى كورة – رفض ليونيل ميسي أيقونة نادى برشلونة الإسباني، وصفه باللاعب الأفضل فى العالم ، وذلك قبل أيام على انطلاق مونديال روسيا 2018 حيث قال : ” لا أرى نفسي اللاعب الأفضل فى العالم فأنا لاعب كرة قدم فقط ولا اهتم بالمسميات وعندما ندخل أرض الملعب وتبدأ المباراة يصبح جميع اللاعبين متساوون”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليونيل ميسي: لست اللاعب الأفضل فى العالم) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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