أخبار الانتقالات – تشان يتعلم الإيطالية تمهيدًا للانضمامه إلى يوفنتوس

2018/06/05 | 05:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر يجري إيمري تشان، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، الكشف الطبي داخل نادي يوفنتوس في الأسبوع المقبل، وقد تمت الصفقة بشكل كامل، حسبما أكدت مصادر لجول.

ويذكر أن الدولي الألماني، قد أنتهى عقده مع ليفربول، وأصبح لاعب حر، قد فضل الانتقال إلى يوفنتوس.

أوضحت المصادر، أن إيمري، قد عقد اجتماع مع مسئولين في يوفنتوس في مكتب محاماه كبير بلندن، مع وكلائه قد وافق على إبرام عقد مع السيدة العجوز يمتد إلى أربع سنوات.

ليتقاضى تشان من يوفنتوس 5 مليون يورو في السنة، وقد بدأ اللاعب في تعلم اللغة الإيطالية من الآن.

وشارك تشان في 38 مباراة مع ليفربول في كل المسابقات، وقد سجل 6 أهداف وصنع 5 لزملائه.

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