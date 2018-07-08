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القبض على متهم وضبط اسلحة واعتدة في الانبار
2018/07/08 | 21:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – واعضبطت القوات الأمنية في قيادة عمليات الأنبار ،اليوم الاحد، 14 عبوة ناسفة وآلية مسرفة عاطلة وخط صد من مخلفات داعش الارهابي وحقل للالغام ضمن قاطع المسؤولية وقد تم معالجتها.وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، ان القوات الأمنية في قيادة عمليات الأنبار عثرت على 14 عبوة ناسفة وآلية مسرفة عاطلة وخط صد من مخلفات داعش وحقل للالغام ضمن قاطع المسؤولية وقد تم معالجتها، كما فجرت 40 عبوة ناسفة محلية الصنع خلال تفتيش منطقتي (النساف والجفة).الى ذلك ووفق معلومات دقيقة تمكنت قوة من قيادة العمليات نفسها من القبض على متهم عثر بداخل منزله على 5 بنادق كلاشنكوف و8 مخازن عتاد، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية بحسب البيان ذاته .

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