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صور : سواريز استعداداً للعودة
2018/07/08 | 21:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – كشفت وسائل الاعلام عن صور للاعب الفريق الكتالوني ومنتخب أوروغواي لويس سواريز في المطار استعداداً للعودة بعد اقصاء منتخب بلاده من المونديال ويظهر علي وجهه الحزن والاسي .

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