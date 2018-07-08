صور : سواريز استعداداً للعودة

2018/07/08 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – كشفت وسائل الاعلام عن صور للاعب الفريق الكتالوني ومنتخب أوروغواي لويس سواريز في المطار استعداداً للعودة بعد اقصاء منتخب بلاده من المونديال ويظهر علي وجهه الحزن والاسي .

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