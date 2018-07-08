الانبار : القبض على

2018/07/08 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكد الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان له اليوم الاحد أن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع المديرية تمكنت وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة ، تمكنت من الايقاع بقيادي خطير في عصابات "داعش" الإرهابية بعد نصب كمين له ، مبينا أن عملية إلقاء القبض تمت في منطقة الطرابشة بجزيرة الرمادي.وأضاف رسول أن الارهابي يعد أحد المشرفين والمخططين والمنفذين لعدة عمليات ارهابية كبيرة او ما تسمى لدى العصابات الإجرامية بـ"الغزوات" استهدفت في مجملها القوات الامنية والمواطنين الابرياء وهو من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 1/4 ارهاب.انتهىم .

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