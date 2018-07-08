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الاعرجي يوجه بأن يكون الدوام في دوائر الجوازات كافة صباحاً ومساءً
2018/07/08 | 21:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وأكد مصدر مطلع أن قرار الاعرجي بأن يكون الدوام في دوائر الجوازات بوجبة "شفت" صباحية  وأخرى مسائية يأتي لتلبية حاجة المواطنين بسبب الزخم الحاصل على دوائر الجوازات في محافظات البلاد المختلفة.وكان وزير الداخلية قاسم الأعرجي أعلن العام الماضي عن افتتاح منظومة الجوازات الجديدة في مقر مديرية الجنسية العامة ببغداد ، فيما وعد بأن تكون آلية الحجز بطرق سهلة جدا.انتهىم .

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