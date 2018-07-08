2018/07/08 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اتحاد الكرة :موعد الاعلان عن مدرب المنتخب الوطني لن يتعدى منتصف شهر آب

08/07/2018 21:35:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / م .ب

اعلن عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي، الاحد، ان موعد الإعلان عن المدرب الأجنبي الذي سيقود المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا العام المقبل في الامارات، لن يتعدى منتصف شهر آب المقبل.

وذكر الزاملي إن "اللجنة المكلفة بالتعاقد مع المدرب الأجنبي، تواصل عملها وتتفاوض مع عدد من المدربين الأجانب لقيادة اسود الرافدين في كأس آسيا العام المقبل".

وأوضح الزاملي، أن "عدة معوقات تعترض مفاوضات اللجنة مع المدربين منها إيجاد مدرب تكون ظروفه مشابهة لظروف العراق من حيث الوضع الأمني والمادي وغيرها من الأمور"، لافتاً إلى أن "اتحاد الكرة محكوم بمبلغ محدد لإتمام التعاقد مع المدرب".

وأضاف أن "الاتحاد سيتعاقد مع المدرب في فترة أقصاها منتصف شهر آب المقبل، كي تكون هناك فترة كافية لإعداد المنتخب بشكل جيد"، مبيناً أنه "لن تكون هناك تسريبات جديدة عن أسماء المدربين وسنقيم مؤتمراً صحفياً فور التعاقد مع المدرب الجديد للمنتخب الوطني".

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