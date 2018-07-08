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ايران تبرم اتفاق مع العراق لمواجهة العقوبات الاميركية
2018/07/08 | 21:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد

علن محافظ البنك المركزي الإيراني، ولي الله سيف، اليوم الاحد، ابرام تفاقيات نقدية مع العراق وروسيا وأذربيجان وتركيا، للتعامل بالعملات الوطنية، واقصاء الدولار عن التجارة المتبادلة، مما يمثل تحديا للعقوبات الأميركية على طهران.

ونقلت وكالة انباء فارس الإيرانية، عن ولي قوله، :”أبرمنا اتفاقات نقدية مع العراق وروسيا وأذربيجان للتعامل بالعملات الوطنية”، مبينا ان هدف هذه الاتفاقيات هو “إقصاء الدولار عن التجارة المتبادلة”.

وأضاف، ان “البنك المركزي الإيراني على دراية بالاتفاق النقدي الثنائي متعدد الأطراف”، مشيرا الى ان “هذا النوع من الاتفاق عقد من قبل مع دول عدة”

وأكد محافظ البنك المركزي الإيراني “تفعيل الاتفاق النقدي بين إيران وتركيا للتعامل بالريال والليرة، وفتح عدة اعتمادات مصرفية في هذا الإطار”.

وكان الولايات المتحدة، قد اعادت فرض عقوباتها على إيران، بعد اعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران.

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