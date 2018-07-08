2018/07/08 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار/ الغد برس:

اعلن مركز الاعلام الامني، اليوم الاحد، العثور على حقل الغام وتفجير 40 عبوة ناسفة في الانبار.وذكر الناطق باسم المركز، العميد يحيى رسول، في بيان، تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات الأنبار عثرت على 14 عبوة ناسفة وآلية مسرفة عاطلة وخط صد من مخالفات داعش وحقل للالغام ضمن قاطع المسؤولية وقد تم معالجتها".

واشار انه "فجرت 40 عبوة ناسفة محلية الصنع خلال تفتيش منطقتي (النساف والجفة )"".واضاف انه وفق معلومات دقيقة تمكنت قوة من قيادة العمليات نفسها، من القبض على متهم عثر بداخل منزله على 5 بنادق كلاشنكوف و8 مخازن عتاد، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية".يذكر ان مركز الاعلام الامني يعلن، بشكل يومي، العثور على مضافات وانفاق لداعش، اضافة الى مقتل العشرات من الارهابيين في مناطق متفرقة من البلاد.

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