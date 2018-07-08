2018/07/08 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة الاستئناف في البرازيل، بالإفراج عن الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، المدان بقضية فساد، حسب قناة Globo التلفزيونية البرازيلية.

ووفقا للقناة، فقد اتخذ القرار ذات الصلة من قبل القاضي روجيريو فافريتو، مشيرة إلى أنه بإمكان النيابة العامة الطعن في هذا الحكم.

من جانبه، أشار قاضي المحكمة الابتدائية سيرجيو مورو، الذي نظر في البداية في قضية الرئيس السابق، إلى أن القاضي فافريتو لا يملك بمفرده صلاحية مراجعة قرار سجن لولا دا سيلفا.



وتوجه إلى السلطات القضائية العليا من أجل إلغاء قرار الإفراج عن السياسي.

وبدأ دا سيلفا بالفعل في 7 أبريل الماضي، قضاء مدة عقوبته في قضية الفساد، ليصبح أول رئيس سابق للبرازيل، يسجن بإدانته بعملية قضائية جنائية.

وفي أواخر يناير الماضي، أكدت المحكمة الإقليمية الاتحادية في الدائرة الرابعة قرار إدانة دا سيلفا، مما زاد من مدة السجن المفروضة عليه من تسع سنوات وستة أشهر إلى 12 سنة وشهرا واحدا.

ومع ذلك، أعلن حزب العمال اليساري عزمه إعادة ترشيح دا سيلفا، لرئاسة الدولة، على الرغم من قرار المحكمة بسجنه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة تقضي بالإفراج عن الرئيس البرازيلي الأسبق) نشر أولاً على موقع (الرأي العام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة تقضي بالإفراج عن الرئيس البرازيلي الأسبق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرأي العام).