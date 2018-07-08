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هجرة ذي قار تشكيل فريق عمل للوقوف على ازمة النزوح في الدواية 
2018/07/08 | 21:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة ذي قار اليوم عن تشكيل فريق عمل مشترك مع منظمة الهجرة الدولية للوقوف على تداعيات حركة النزوح الناجمة عن ازمة شح المياه في قضاء الدواية شمالي المحافظة  .

شبكة اخبار الناصرية:

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