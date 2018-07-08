2018/07/08 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة ذي قار اليوم عن تشكيل فريق عمل مشترك مع منظمة الهجرة الدولية للوقوف على تداعيات حركة النزوح الناجمة عن ازمة شح المياه في قضاء الدواية شمالي المحافظة .





شبكة اخبار الناصرية:

اقرأ المزيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجرة ذي قار تشكيل فريق عمل للوقوف على ازمة النزوح في الدواية ) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجرة ذي قار تشكيل فريق عمل للوقوف على ازمة النزوح في الدواية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).