سامي الجابر: الهلال محظوظ بالتعاقد مع جيسوس وهدفنا

2018/07/08 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر أكد سامي الجابر، رئيس نادي الهلال السعودي، على أن تعاقد ناديه مع البرتغالي خورخي جيسوس لتدريب الفريق، جاء في محله.

وأوضح خلال تصريحات صحفية، أن نادي الهلال نادٍ كبير، ويحتاج لشخص لديه شخصية وتجربة، والتعاقد مع جيسوس جيد.

وقال عن جيسوس "أعتقد أننا حصلنا على الرجل المناسب، فهو أحد أفضل المدربين بتاريخ البرتغال، والهلال محظوظًا بالتعاقد معه".

وتابع الجابر "الهلال يمتلك الآن 11 لاعبًا دوليًا، ولم يكن فقط مجرد نادٍ سعودي، بل أصبح ممثل للبلاد، ويجب على الجميع تفهم تاريخ الزعيم".

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وشدد رئيس الهلال، على أن النادي أصبح الآن يمتلك الجودة واللاعبين القادرين على تحقيق بطولة آسيا، وأن الزعيم واحدًت من أفضل الأندية الآسيوية عبر التاريخ.

واستطرد قائلًا "إدارة الهلال والهيئة العامة للرياضة السعودية، يريدان تغيير فكرة كرة القدم السعودية، والجميع يعمل بجد واجتهاد".

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واختتم سامي الجابر تصريحاته قائلًا "أعمل بدعم كامل من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ونحتاج أن ننقل الهلال للمستوى الذي نريده".

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والحارس يوضح موقفهhttps://t.co/0NxDar5Qqh pic.twitter.com/kKyw6qrqcU

— موقع قول السعودي (@GoalSA) July 8, 2018

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