الجيش الأردني ينفي إطلاق جنوده النار على نازحين سوريين

2018/07/08 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بأن مصدرا عسكريا أردنيا مسؤولا نفى إطلاق الجيش الأردني النار على نازحين عند الحدود الأردنية السورية.

وقد تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه نازح سوري مصاب يرافقه صوت يدعي بأن القوات المسلحة الأردنية قامت برميه بالرصاص.

وأوضح المصدر العسكري أنه تم تتبع هذا الخبر الذي نشر عبر صفحات وسائل تواصل اجتماعي مع الفيديو من الداخل السوري، حيث تبين أن الشخص الذي ظهرت صورته، أُصيب جراء الأعمال القتالية الجارية في الداخل السوري.

وأكد المصدر الذي لم تفصح (بترا) عن هويته، أن الفيديو قديم وأن الغاية منه التشويش على دور الأردن وقواتها المسلحة، ولم تطلق القوات المسلحة أي رصاصة تجاه النازحين لا قديماً ولا في هذه الأزمة.

وشدد المصدر العسكري على أن تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية كانت واضحة وصارمة في هذا الخصوص بعدم توجيه السلاح نهائياً تجاه النازحين.

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