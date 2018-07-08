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الصدر يدعو الحكومة للاستعانة بدول الجوار لحل مشكلة المياه والكهرباء والصحة والتعليم
2018/07/08 | 21:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصدر يدعو الحكومة للاستعانة بدول الجوار لحل مشكلة المياه والكهرباء والصحة والتعليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2018/07/08 | 21:49.

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يدعو الحكومة للاستعانة بدول الجوار لحل مشكلة المياه والكهرباء والصحة والتعليم ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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