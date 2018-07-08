بدعوة من تركيا.. الصالحي وتوران يمثلان التركمان في مراسيم تنصيب اردوغان

2018/07/08 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلنت الجبهة التركمانية، اليوم الاحد، بان رئيسها ارشد الصالحي ونائبه حسن توران سيتوجهان لانقرة بناءً على دعوة رسمية من قبل الحكومة التركية.وذكرت الجبهة في بيان تلقت "الغد برس"، ان "الصالحي وتوران سيمثلان المكون التركماني العراقي من خلال المشاركة الرسمية يوم غد الاثنين في حضور مراسيم اداء اليمين الدستوري للرئيس التركي المنتخب رجب طيب اردوغان".

واضافت ان "الصالحي وتوران سيتوجهان الى انقرة بناء على دعوة رسمية من الحكومة التركية".يشار الى ان مجلس النواب التركي عقد يوم امس السبت، اول جلساته بحضور 600 نائبا.

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