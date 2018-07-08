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من سيكون مدافع مانشستر يونايتد المقبل ؟
2018/07/08 | 21:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة_ تقارير صحفية إنجليزية تؤكد إن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع مدافع عالمي تنفيذا لرغبة مورينيو الذي يرى إن الفريق يحتاج لمدافع كبير الموسم المقبل.

الأسماء المطلوبة من مورينيو للإختيار فيما بينها هي ( فاران ريال مدريد، سكرينيار انتر ميلان، جيمينيز أتلتيكو مدريد، توبي ألدر فيلد توتنهام كوليبالي نابولي،رومانيولي ميلان وجيروم بواتينج بايرن.

الأقرب قد يكون بواتينج بايرن ميونيخ أو توبي ألدر فيلد توتنهام …الأسماء الباقية لديها أهمية كبرى في انديتها وسيكون من الصعب التفريط فيها حاليا من أنديتها .

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