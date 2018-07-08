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هل يشعل لابورتا النار على إدارة برشلونة بسبب صفقة باولينهو ؟
2018/07/08 | 21:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- صرح الاعلامي إغناثيو عن خبر عودة لاعب المنتخب البرازيلي والفريق الكتالوني باولينهو الي النادي الصيني بعد موسم واحد له مع البرسا قائلا : باولينهو الصفقة التي تثير الشبهات في برشلونه ،أتى من الصين ب ٤٠ مليون يورو ،قد قدم مستوى رائع مع الفريق والان سوف يرحل لنفس الفريق ب ٥٠ مليون يورو ،اعتقد أن رئيس الفريق الكتالوني السالبق لابورتا سوف يشعل النار في الإعلام اليوم متحدثاً عن الفساد بالنادي الكتالوني .

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