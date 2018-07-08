الصدر يدعو القوى السياسية العراقية لعدم مناقشة تحالفاتها مع أمريكا ودول الجوار

2018/07/08 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر القوى السياسية العراقية، مساء اليوم الأحد، إلى عدم إشراك الولايات المتحدة ودول الجوار في مداولاتها حول تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، مؤكدا استعداده تشكيل تحالف بعيد عن الاعتبارات الطائفية والحزبية.

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