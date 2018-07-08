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رئاسة جنوب السودان تصدر بيانا بشأن رياك مشار
2018/07/08 | 21:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت الرئاسة في جنوب السودان، اليوم الأحد، 8 يوليو/تموز، إن رياك مشار النائب السابق للرئيس سيعود لمنصبه في إطار اتفاق سلام لإنهاء حرب مستمرة منذ نحو خمس سنوات مزقت أحدث دولة في أفريقيا.

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