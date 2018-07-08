محلل سياسي يصف مفاوضات تشكيل الحكومة بـ

2018/07/08 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وصف المحلل السياسي جبار المشهداني، اليوم الاحد، مفاوضات تشكيل الحكومة بـ "طبخ الحصى".وقال المشهداني لوكالة {الفرات نيوز} ان "المشهد العراقي بات واضحاً لدى الناس، فالتفاوض في تشكيل الحكومة مثل {طبخ الحصى}"، عادا إياه "احماء سياسي بعد انتهاء البرلمان وعجز الحكومة عن تقديم أي شيء للمواطن".وأضاف ان "الحديث عن الزعامات أصبح مستهلكا خاصة من الذين عليهم شبهات ومنهم خميس الخنجر".وتابع المشهداني، "ثلاث مرات جربنا المحاصصة والنتيجة كانت تضرر الجميع، واغلب الطبقة السياسية تعمل لمصالحها ولا تابه لمصلحة الشعب"، داعيا الساسة الى "العمل الحقيقي والابتعاد عن المحاصصة".وتشهد الساحة السياسية حراكا متواصلا وكثيفا بين الكتل سعياً لعقد التحالفات فيما بينها تمهيدا لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد التفاوض والاتفاق على امور عدة بينها البرنامج المعد.بحسب ما يصرح به مختصون ومسؤولون.انتهى

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