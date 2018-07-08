رسمياً.. نجم برشلونة يرحل عن الفريق

2018/07/08 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن نادي جوانزو الصيني، اليوم الأحد، استعارة الدولي البرازيلي باولينيو، من برشلونة الإسباني، لمدة عام.وعقب إتمام الصفقة، تحدث باولينيو لموقع جوانزو الرسمي، قائلًا: "الدوري الصيني يتطور من عام إلى آخر، وجوانب النمو جيدة للغاية".وتابع: "بعد التدريب مع جوانزو وبرشلونة، والمنتخب البرازيلي في كأس العالم، حصلت على خبرة جيدة، واخترت العودة للدوري الصيني".وأردف اللاعب البرازيلي: "آمل مساعدة جوانزو على حصد الألقاب، وإعطاء الدوري الصيني إثارة أكبر".من جانبه، قال النادي الصيني في بيانه: "نحن نؤمن إيمانا راسخا، بأن عودة باولينيو ستعزز بشكل شامل قوة الفريق، على مستوى الصلابة الدفاعية في منتصف الملعب، وكثافة الهجوم".وكان باولينيو قد انتقل لبرشلونة من جوانزو، الصيف الماضي، مقابل 40 مليون يورو.ولعب نجم السامبا {30 عاما} في صفوف جوانزو، بين يونيو/حزيران 2015 وأغسطس/آب 2017، حيث شارك في 84 مباراة، وأحرز 22 هدفًا، وأرسل 5 تمريرات حاسمة، بينما لعب 49 مباراة مع برشلونة، مسجلًا 9 أهداف، وصانعًا 3 أهداف.وفي كأس العالم 2018 مع البرازيل، خاض باولينيو 5 مباريات، بواقع 353 دقيقة، وسجل هدفاً واحداً.

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