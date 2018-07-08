الأحد 8 تموز 2018 م (24 شوال 1439 هـ)
English | كوردى


بالفيديو.. العثور على نفق داعشي تحت الأرض في الموصل
2018/07/08 | 21:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} عثرت القوات الأمنية، على نفق تحت الأرض لعصابات داعش الأرهابية في منطقة البلديات بمدينة الموصل.وتعثر القوات الامنية بين فترة وأخرى على أنفاق حفرتها داعش أبان احتلالها مدينة الموصل بعد حزيران 2014 لمحاولة الاختباء فيها وتهريب الاسلحة والتنقل لمناطق أخرى.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. العثور على نفق داعشي تحت الأرض في الموصل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. العثور على نفق داعشي تحت الأرض في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).


كامل التفاصيل في: الفرات نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ حارس ليفربول يكرر كارثة نهائي دوري الأبطال
⋙ القبض على داعشي والعثور على 14 عبوة ناسفة في الانبار
⋙ مقتل واصابة 320 شخصاً بعد خروج قطار عن مساره في تركيا
⋙ #عادل احمد - ديمقراطيتهم الطائفية ومجالسنا الانسانية!
⋙ #نادية محمود - حول التنظيم العمالي- توزيع الطبقة العاملة في العراق- الجزء الخامس
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مشجعون يرشقون بعثة المنتخب البرازيلي بالبيض
⋙ فيديو| شحادة: الاحتلال يدعي وجود قرار بإعلان أبو ديس منطقة عسكرية
⋙ بالصور..رفع مخلفات حربية في واسط
الأكثر شيوعا