بالفيديو.. العثور على نفق داعشي تحت الأرض في الموصل

2018/07/08 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عثرت القوات الأمنية، على نفق تحت الأرض لعصابات داعش الأرهابية في منطقة البلديات بمدينة الموصل.وتعثر القوات الامنية بين فترة وأخرى على أنفاق حفرتها داعش أبان احتلالها مدينة الموصل بعد حزيران 2014 لمحاولة الاختباء فيها وتهريب الاسلحة والتنقل لمناطق أخرى.انتهى

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