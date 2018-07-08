مقتل رجل أمن وبنغلاديشي بهجوم مسلح على نقطة امنية في القصيم السعودية 

2018/07/08 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاحد، مقتل عنصر أمن ومقيم من الجنسية البنغلاديشية بهجوم مسلح على نقطة أمن في منطقة القصيم.

وذكرت الوزارة إن نقطة ضبط أمنية متمركزة في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم تعرضت، عصر اليوم الأحد، إلى إطلاق نار من قبل ثلاثة "إرهابيين" يستقلون سيارة.

وأضافت "رجال الأمن تعاملوا مع المهاجمين بالمثل ما أسفر عن مقتل الرقيب أول سليمان عبد العزيز العبد اللطيف ومقيم من الجنسية البنغلاديشية، إضافة إلى مقتل اثنين من المسلحين وإصابة الثالث الذي تم نقله إلى المستشفى".

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