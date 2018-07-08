كيف سيكون مصير رودريجو ؟

2018/07/08 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- كشفت صحيفة ماركا الاسبانية ان الفريق الملكي ريال مدريد يقترب من التوقيع مع موهبه سانتوس البالغ من العمر 17 عامًا ، رودريجو جوس ، بمبلغ 45 مليون يورو ، كما أضافت ايضا ان الفريق الكتالوني برشلونة مهتمون باللاعب ، فكيف سيكون مصير رودريجو ؟

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