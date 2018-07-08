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#سعيد الوجاني - الحركة الماركسية اللينينية المغربية وقضية الصحراء ( 2 )
2018/07/08 | 22:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سعيد_الوجاني تكونت الحركة الماركسية اللينينية المغربية من " منظمة 23 مارس " التي تأسست بشكل رسمي في 23 مارس 1970 ، بعد خروجها عن حزب " الاتحاد الوطني للقوات الشعبية " ، ومن " منظمة الى الامام " التي تأسست في 30 غشت 1970 ، بعد انشقاقها عن " الحزب ( الشيوعي ) المغربي / حزب التحرر والاشتراكية " .

وهناك منظمة أخرى انشقت عن " منظمة 23 مارس " في سنة 1972 ، ستعرف باسم " حركة لنخدم الشعب " .عند ظهور هذه الحركات ، ......

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