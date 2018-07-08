دورانت يمدّد عقده مع غولدن ستايت

2018/07/08 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفي حين لم يذكر النادي المتوج باللقب ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة، تفاصيل اضافية، أفادت وسائل إعلام محلية أن عقد دورانت الجديد يمتد عامين وتصل قيمة المكافآت فيه إلى 30 مليون دولار أميركي سنوياً.

وكان تمديد عقد دورانت (29 عاماً) متوقعاً، علماً أن اللاعب يقدم أداء لافتا معه، بمعدل نقاط في الدوري المنتظم يبلغ 26.4 نقطة، إلى 6.8 متابعات، و 5.4 تمريرات حاسمة.

وبلغ معدل دورانت 25 نقطة على الأقل في المواسم العشرة الأخيرة.

وفي الدور النهائي لموسم 2017-2018 ضد كليفلاند كافالييرز، سجل دورانت 28.8 نقطة، إلى 7.5 تمريرات حاسمة في المباراة، لينضم إلى ليبرون جيمس وشاكيل أونيل ومايكل جوردان وحكيم أولاجوان كأفضل لاعب في الدور النهائي لمرتين.

وكان غولدن ستايت تعاقد هذا الأسبوع مع اللاعب ديماركوس كازنز (27 عاماً) من نيو أورليانز بيليكانز لمدة عام.

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