مدرب كرواتيا يثمّن قيمة مودريتش وراكيتيتش

2018/07/08 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وبلغ المنتخب الكرواتي الدور نصف النهائي السبت بفوزه على المنتخب الروسي المضيف 4-3 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1-1، الإضافي 2-2)، ليحقق إنجاز بلوغ هذه المرحلة في المونديال للمرة الثانية في تاريخه، علماً أنّ الأولى كانت في 1998 حين أنهى البطولة ثالثاً.

وتلاقي كرواتيا انكلترا في نصف النهائي الأربعاء على ملعب لوجنيكي في موسكو.



وفي ما يأتي أبرز ما ورد في المؤتمر الصحافي لداليتش: - سؤال: كيف تشعرون بعد إقصاء روسيا في الدور ربع النهائي؟

داليتش: "نركز على مباراة انكلترا، فريق شاب جيد جدا، وتأهل بسهولة على حساب السويد (2-صفر في ربع النهائي).



سيكون خصما صعبا نحترمه.



لكن نعرف أيضا ان انكلترا تحلل أسلوب لعبنا.



نحترمهم، لكن نعتقد ان لدينا نقاط قوتنا ولا نخشى أحدا". - سؤال: تعتقدون أنه كان من السهل بالنسبة لانكلترا تخطي السويد؟

داليتش: "لم أقل أنه كان سهلاً بالنسبة لانكلترا.



لا يوجد طريق سهل لبلوغ الدور نصف النهائي في كأس العالم.



انكلترا هي منتخب قوي.



انكلترا لديها الدوري الممتاز، وهو أقوى من البطولة المحلية لدينا.



لم تكونوا تتوقعون ربما أن نكون هنا، إلا أننا نستحق ذلك". - سؤال: ماذا يعني لكم التواجد في نصف النهائي؟

داليتش: "مجرد الوصول الى هنا هو نجاح.



منتخبات كبرى مثل الارجنتين والبرازيل أخذت عطلة وتتواجد حاليا على شاطئ البحر.



انكلترا لديها إحدى أفضل البطولات في أوروبا.



لو كانت في حوزتنا الأموال التي تتمتع بها انكلترا، من يعرف كم كنا لنحرز (من الألقاب)". - سؤال: ماذا يعني لكم التواجد في موسكو (لنصف النهائي)؟

داليتش: "كان حلمنا، نستحقه، وفي نظرنا الأمر ليس مفاجئاً فعلاً". - سؤال: خضتم مباراتين على التوالي في الأدوار الإقصائية من 120 دقيقة (وصولاً إلى ركلات الترجيح)، هل يشكل هذا عائقاً للمرحلة المقبلة؟

داليتش: "خوض 120 دقيقة مرتين ليس سهلاً.



بعض اللاعبين لديهم بعض القلق على الصعيد البدني، إلا أنّ بلوغ الدور نصف النهائي هو حافز، يمنحنا قوة جديدة، طاقة جديدة". - سؤال: كيف تقيم مونديال راكيتيتش؟

داليتش: "أعتقد أنه يقدّم أفضل مستوى منذ بداية مسيرته.



هو ومودريتش أفضل لاعبي خط وسط في البطولة.



يتنافسان في إسبانيا (راكيتيتش مع برشلونة ومودريتش مع ريال مدريد)، لكن في المنتخب الوطني لديهما الجسد نفسه والروح نفسها". - سؤال: كيف السبيل لايقاف هاري كاين (قائد انكلترا ومتصدر ترتيب الهدافين في المونديال)؟ وأي نقاط ضعف تروها لدى انكلترا؟

داليتش: "لدي كامل الثقة بدفاعنا.



أوقفنا (الارجنتيني ليونيل) ميسي، أوقفنا (الدنماركي كريستيان) اريكسن، وسنحاول ايقاف كاين (...) لن أقول ان لديهم نقاط ضعف، هم في نصف النهائي.



الانكليز يلعبون كرة قدم مباشرة، خطرون، سريعون، كبار (البنية الجسدية) وهذا مفيد في الضربات الثابتة".

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