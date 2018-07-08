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كيف نتعلم من الحياة
2018/07/08 | 22:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة – القاهرة –  بقلم الدكتور حسام خلف الصفيحى   الحياة ذلك اللفظ القليل الحروف الجليل المعنى الواسع الأفاق..الحياة التى تشمل الفرد والمجموع والعقلاء وغير العقلاء والدانين والنائين والمرئيين والمستورين ومافى الماضى والحاضر والمستقبل .

هذه الحياة كيف نتعلم منها ؟وكيف نأخذ عنها؟ وكيف نستفيد بها؟ هناك عدة أمور يجب أن نلحظها حتى نستطيع أن …

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