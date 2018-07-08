كيف نتعلم من الحياة

2018/07/08 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – بقلم الدكتور حسام خلف الصفيحى الحياة ذلك اللفظ القليل الحروف الجليل المعنى الواسع الأفاق..الحياة التى تشمل الفرد والمجموع والعقلاء وغير العقلاء والدانين والنائين والمرئيين والمستورين ومافى الماضى والحاضر والمستقبل .هذه الحياة كيف نتعلم منها ؟وكيف نأخذ عنها؟ وكيف نستفيد بها؟ هناك عدة أمور يجب أن نلحظها حتى نستطيع أن …

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