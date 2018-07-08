العثور على جثة مختار قرية جنوب غربي كركوك

2018/07/08 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادافاد مصدر امني في محافظة كركوك، الاحد، بالعثور على جثة مختار قرية بعد اختطافه في احدى قرى قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة.واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، ان "القوة نقلت الجثة للطب العدلي".

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