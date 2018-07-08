الأحد 8 تموز 2018 م (24 شوال 1439 هـ)
English | كوردى


العثور على جثة مختار قرية جنوب غربي كركوك
2018/07/08 | 22:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادافاد مصدر امني في محافظة كركوك، الاحد، بالعثور على جثة مختار قرية بعد اختطافه في احدى قرى قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة.واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، ان "القوة نقلت الجثة للطب العدلي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على جثة مختار قرية جنوب غربي كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على جثة مختار قرية جنوب غربي كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ حارس ليفربول يكرر كارثة نهائي دوري الأبطال
⋙ القبض على داعشي والعثور على 14 عبوة ناسفة في الانبار
⋙ مقتل واصابة 320 شخصاً بعد خروج قطار عن مساره في تركيا
⋙ #عادل احمد - ديمقراطيتهم الطائفية ومجالسنا الانسانية!
⋙ #نادية محمود - حول التنظيم العمالي- توزيع الطبقة العاملة في العراق- الجزء الخامس
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مشجعون يرشقون بعثة المنتخب البرازيلي بالبيض
⋙ فيديو| شحادة: الاحتلال يدعي وجود قرار بإعلان أبو ديس منطقة عسكرية
⋙ بالصور..رفع مخلفات حربية في واسط
الأكثر شيوعا