الجربا يوجه مناشدة “سريعة” للعبادي ويحذر من تكرار سيناريو 2014 في نينوى

2018/07/09 | 09:41

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المعلومة/بغداد..

حذر عضو مجلس النواب السابق عن محافظة نينوى أحمد مدلول الجربا، الاثنين، من تكرار سيناريو حزيران 2014 عندما سقطت مدينة الموصل بيد تنظيم “داعش” الإجرامي، داعيا رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي إلى إرسال قوات على وجه السرعة لمسك الحدود.

وقال الجربا في تصريح اوردته صحيفة “الشرق الأوسط” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “المدن والمناطق الواقعة غرب محافظة نينوى، وتحديداً قضاء البعاج والقرى التابعة له، تعيش اليوم أوضاعاً غير مستقرة بسبب وجود نشاط واسع للجماعات الإرهابية هناك”.

وعزا “زيادة هذا النشاط إلى كون الحدود العراقية – السورية من جهة جزيرة محافظة نينوى شبه مفتوحة، الأمر الذي من شأنه أن يسهل حركة مرور الجماعات الإرهابية المسلحة”، مبيناً أن “عدم السيطرة على تلك المناطق من قبل الأجهزة الأمنية أمر في غاية الخطورة”.

ودعا الجربا رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي إلى “إرسال قوات وتعزيزات على وجه السرعة لمسك الحدود”، مؤكدا أن “إهمال مثل هذه المناشدات وعدم أخذها على محمل الجد سوف يعيدنا إلى سيناريو احتلال المدن من قبل تنظيم داعش عام 2014”.



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