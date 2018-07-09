الإثنين 9 تموز 2018 م (25 شوال 1439 هـ)
English | كوردى


اياكس يقترب من ضم مدافع اليونايتد
2018/07/09 | 09:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – توصل نادى أياكس امستردام الهولندي فتفاق مع نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي بإستعادة مدافعة دالي بليند هذا الصيف خاصة ان اللاعب بات خارج حسابات المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو للموسم الجديد.

وكان بليند صاحب الـ28 عاما قد انتقل إلى الأولد ترافورد قادمًا من أياكس في صيف عام 2014.

sc3.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/07/hihi2-2018-07-09_06-31-48_143510-200x133

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اياكس يقترب من ضم مدافع اليونايتد) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اياكس يقترب من ضم مدافع اليونايتد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).


كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ رسميا - اتحاد جدة يتعاقد مع جورمان
⋙ رسميا - بيراميدز يتعاقد مع علي جبر
⋙ نائب سابق : العد والفرز اليدوي سيحدد مصير التحالفات السياسية
⋙ يوم حافل بتركيا.. تنصيب أردوغان واحتفال مهيب
⋙ بالفيديو..استقبال مهين لمنتخب السامبا في البرازيل
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو..استقبال مهين لمنتخب السامبا في البرازيل
⋙ بالفيديو.. "ظهور المسيح" في ضاحية الكرخ ببغداد!
⋙ بالصور..رفع مخلفات حربية في واسط
الأكثر شيوعا