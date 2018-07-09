اياكس يقترب من ضم مدافع اليونايتد

2018/07/09 | 09:42

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هاى كورة – توصل نادى أياكس امستردام الهولندي فتفاق مع نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي بإستعادة مدافعة دالي بليند هذا الصيف خاصة ان اللاعب بات خارج حسابات المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو للموسم الجديد.

وكان بليند صاحب الـ28 عاما قد انتقل إلى الأولد ترافورد قادمًا من أياكس في صيف عام 2014.

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