أسعار الذهب تستأنف الارتداد من الأدنى لها في سبعة أشهر

2018/07/09 | 09:48

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية لتشهد ارتفاعها للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ 12 من كانون الأول الماضي وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة في ثمانية جلسات من الأعلى لها منذ 14 من تموز الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

وفي تمام الساعة 03:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 آب المقبل 0.33% لتتداول حالياً عند 1,259.90 دولار للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,255.80 دولار للأونصة، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 93.88 موضحاً الأدنى له منذ 14 من حزيران الماضي مقارنة بالافتتاحية عند 93.96.

هذا وتتطلع الأسواق لما سوف تسفر شهادة محافظ البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي في بروكسل وسط شغف المستثمرين لإلقائه الضوء على توقيت رفع سعر الفائدة على الأموال الأوروبية في العام المقبل.

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