استقبال مهين لمنتخب السامبا في البرازيل

2018/07/09 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

حظي المنتخب البرازيلي لدى وصوله أمس الأحد، العاصمة ريو دي جانيرو، باستقبال جماهيري غاضب اذ تم القاء الطوب والطماطم والبيض، على حافلة اللاعبين، لدى وصولها المدينة، بعد توديع الفريق للمونديال.

وقد ودع المنتخب البرازيلي مونديال روسيا، رسميا على يد بلجيكا، يوم الجمعة الماضي، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الثمانية.كان السامبا افتتح مشواره في روسيا، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، بجوار سويسرا وصربيا وكوستاريكا، حيث إعتلاء صدارة القمة، برصيد 7 نقاط.واستطاع المنتخب البرازيلي، أن يطيح بالمكسيك من دور الـ16، بهدفين نظيفين، ثم الخروج على يد بلجيكا، في ربع النهائي.

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