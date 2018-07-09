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طيران التحالف السعودي يدمر منزلا شمالي اليمن
2018/07/09 | 09:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/بغداد..

دمر طيران التحالف السعودي، الاثنين، منزل مواطن يمني في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وذكر موقع “المسيرة نت” في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، أن “طيران العدوان شن غارة على منطقة بني معين بمديرية رازح ما أدى إلى تدمير منزل مواطن، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حتى اللحظة”.

ويستهدف طيران التحالف السعودي المديريات الحدودية بشكل متواصل منذ بداية العدوان في اذار 2015، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى وتدمير عشرات القرى.

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