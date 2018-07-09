2018/07/09 | 09:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اسعار صرف الدولار والعملات الاخرى في سوق ذي قار اليوم الاثنين) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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لمحة مختصرة:
تنشر شبكة اخبار الناصرية اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية لدى شركات ومكاتب الصيرفة الاهلية في محافظة ذي قار .
وطيا جدول بالاسعار بالدينار العراقي لهذا اليوم الاثنين الموافق 9
تنشر شبكة اخبار الناصرية اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية لدى شركات ومكاتب الصيرفة الاهلية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اسعار صرف الدولار والعملات الاخرى في سوق ذي قار اليوم الاثنين) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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